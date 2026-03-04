PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Polizeiliche Infostände

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeiliche Infostände,

Steinbach, Wehrheim, Königstein, Usingen, März 2026

(kq) In den kommenden Tagen finden in verschiedenen Kommunen polizeiliche Infostände statt, bei denen sich Interessierte umfassend über aktuelle Betrugsmaschen informieren können. Zu den folgenden Terminen sind die jeweiligen zuständigen Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort, um Fragen zu beantworten und hilfreiche Informationen bereitzustellen:

   - Steinbach, Untergasse, vor dem Bürgerhaus

Donnerstag, 05. März 2026, 09:00 Uhr - 12:00 Uhr

   - Wehrheim, Neue Wehrheimer Mitte, Wochenmarkt vor dem Rathaus

Donnerstag, 05. März 2026, 10:00 Uhr - 14:00 Uhr

   - Königstein, Hauptstraße, Fußgängerzone

Freitag, 06. März 2026, 09:00 Uhr - 12:00 Uhr

   - Usingen, Bahnhofstraße, Einkaufsmarkt

Donnerstag, 12. März 2026, 10:00 Uhr - 14:00 Uhr

Zudem besteht die Möglichkeit, in einem offenen Dialog mit den Polizistinnen und Polizisten über andere polizeiliche Themen zu sprechen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 14:08

    POL-HG: Einbruch in ein Einfamilienhaus & Restaurant +++ Diebstahl eines Mopeds

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1.Einbruch in ein Einfamilienhaus, Bad Homburg, Kirdorf, Usinger Weg, Dienstag, 03.03.2026, 11:00 Uhr bis 11:50 Uhr (lr) Am Dienstagmorgen kam es im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 11:00 Uhr und 11:50 Uhr eine Terassentür in der Straße "Usinger Weg" ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 15:04

    POL-HG: Beim Geldwechseln bestohlen

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Beim Geldwechseln bestohlen, Bad Homburg, Schwedenpfad, 02.03.2026, 11:50 Uhr (dd) Am Montagmittag kam es in Bad Homburg zu einem Trickdiebstahl. Ein unbekannter Mann sprach die Frau gegen 11:50 Uhr in der Straße "Schwedenpfad" an und bat sie darum, Geld zu wechseln. Während die Frau ihrem Gegenüber behilflich war, entwendete der Dieb unbemerkt Bargeld aus ihrer Geldbörse. Der Mann ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 15:54

    POL-HG: Auf Polizistin eingeschlagen +++ Farbschmierereien in Anspach

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Auf Polizistin eingeschlagen, Usingen, Weilburger Straße, Samstag, 28.02.2026, 16.30 Uhr (da)Am Samstagnachmittag hat eine Frau in Usingen auf eine Polizeibeamtin eingeschlagen und sie verletzt. Im Laufe des Samstags wurde der Polizei gemeldet, dass eine 45-jährige Frau in einem Wohnhaus in Usingen eine Körperverletzung begangen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren