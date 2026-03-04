PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Polizeiliche Infostände
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Polizeiliche Infostände,
Steinbach, Wehrheim, Königstein, Usingen, März 2026
(kq) In den kommenden Tagen finden in verschiedenen Kommunen polizeiliche Infostände statt, bei denen sich Interessierte umfassend über aktuelle Betrugsmaschen informieren können. Zu den folgenden Terminen sind die jeweiligen zuständigen Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort, um Fragen zu beantworten und hilfreiche Informationen bereitzustellen:
- Steinbach, Untergasse, vor dem Bürgerhaus
Donnerstag, 05. März 2026, 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
- Wehrheim, Neue Wehrheimer Mitte, Wochenmarkt vor dem Rathaus
Donnerstag, 05. März 2026, 10:00 Uhr - 14:00 Uhr
- Königstein, Hauptstraße, Fußgängerzone
Freitag, 06. März 2026, 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
- Usingen, Bahnhofstraße, Einkaufsmarkt
Donnerstag, 12. März 2026, 10:00 Uhr - 14:00 Uhr
Zudem besteht die Möglichkeit, in einem offenen Dialog mit den Polizistinnen und Polizisten über andere polizeiliche Themen zu sprechen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell