POL-HG: Polizeiliche Infostände

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeiliche Infostände,

Steinbach, Wehrheim, Königstein, Usingen, März 2026

(kq) In den kommenden Tagen finden in verschiedenen Kommunen polizeiliche Infostände statt, bei denen sich Interessierte umfassend über aktuelle Betrugsmaschen informieren können. Zu den folgenden Terminen sind die jeweiligen zuständigen Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort, um Fragen zu beantworten und hilfreiche Informationen bereitzustellen:

- Steinbach, Untergasse, vor dem Bürgerhaus

Donnerstag, 05. März 2026, 09:00 Uhr - 12:00 Uhr

- Wehrheim, Neue Wehrheimer Mitte, Wochenmarkt vor dem Rathaus

Donnerstag, 05. März 2026, 10:00 Uhr - 14:00 Uhr

- Königstein, Hauptstraße, Fußgängerzone

Freitag, 06. März 2026, 09:00 Uhr - 12:00 Uhr

- Usingen, Bahnhofstraße, Einkaufsmarkt

Donnerstag, 12. März 2026, 10:00 Uhr - 14:00 Uhr

Zudem besteht die Möglichkeit, in einem offenen Dialog mit den Polizistinnen und Polizisten über andere polizeiliche Themen zu sprechen.

