PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Beim Geldwechseln bestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Beim Geldwechseln bestohlen,

Bad Homburg, Schwedenpfad, 02.03.2026, 11:50 Uhr

(dd) Am Montagmittag kam es in Bad Homburg zu einem Trickdiebstahl. Ein unbekannter Mann sprach die Frau gegen 11:50 Uhr in der Straße "Schwedenpfad" an und bat sie darum, Geld zu wechseln. Während die Frau ihrem Gegenüber behilflich war, entwendete der Dieb unbemerkt Bargeld aus ihrer Geldbörse.

Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Er war mit einem Hemd und einer Hose bekleidet und sprach akzentfreies Deutsch.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell