POL-HG: Auf Polizistin eingeschlagen +++ Farbschmierereien in Anspach

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auf Polizistin eingeschlagen,

Usingen, Weilburger Straße, Samstag, 28.02.2026, 16.30 Uhr

(da)Am Samstagnachmittag hat eine Frau in Usingen auf eine Polizeibeamtin eingeschlagen und sie verletzt. Im Laufe des Samstags wurde der Polizei gemeldet, dass eine 45-jährige Frau in einem Wohnhaus in Usingen eine Körperverletzung begangen hat. Die Frau wurde festgenommen und zur weiteren Anzeigenaufnahme auf die Polizeistation Usingen gebracht. Als sie dort im Rahmen weiterer polizeilicher Maßnahmen vernommen werden sollte, schlug die Frau plötzlich auf die sie vernehmende Polizeibeamtin ein und riss sie zu Boden. Sie musste von weiteren hinzueilenden Polizeikräften fixiert und in eine Gewahrsamszelle gebracht werden. Da sich die 45-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie zur weiteren Versorgung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen sie wird nun wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Polizeikräfte sowie Körperverletzung ermittelt. Die angegriffene Polizeibeamtin erlitt diverse Verletzungen und war in der Folge nicht mehr dienstfähig.

2. Farbschmierereien in Anspach,

Neu-Anspach, Am Festplatz & Friedrich-Ebert-Straße, Samstag, 28.02.2026, 15 Uhr

(da)Am Samstag haben Unbekannte mehrere Fassaden mit Farbe beschmiert. Gegen 15 Uhr wurden die Schmierereien in der Friedrich-Ebert-Straße festgestellt, die sich in roter Farbe über ein Hoftor und einen Zaun erstrecken. Bereits am Vortag kam es zu einer ähnlichen Schmiererei in der Straße "Am Festplatz". Hier beobachteten Zeugen, wie eine Jugendgruppe den Rollladen eines Wohnhauses mit Farbe beschmierte. Das verantwortliche Trio wurde von der Polizei festgenommen. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ob sie auch für die Tat in der Friedrich-Ebert-Straße verantwortlich sind, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 zu melden.

