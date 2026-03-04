PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in ein Einfamilienhaus & Restaurant +++ Diebstahl eines Mopeds

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Bad Homburg, Kirdorf, Usinger Weg, Dienstag, 03.03.2026, 11:00 Uhr bis 11:50 Uhr

(lr) Am Dienstagmorgen kam es im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 11:00 Uhr und 11:50 Uhr eine Terassentür in der Straße "Usinger Weg" gewaltsam auf. Anschließend dursuchten sie alle Wohnräume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis ermittelt. Hinweise werden unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

2.Diebstahl eines Mopeds,

Bad Homburg, Kirdorf, Fischbacher Straße, Montag, 02.03.2026, 12:00 Uhr bis Dienstag, 03.03.2026, 08:30 Uhr

(lr) Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen wurde ein Moped im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf gestohlen. Der Dieb entwendete den gesicherten Roller auf unbekannte Art und Weise in der Fischbacher Straße zwischen 12:00 Uhr und 08:30 Uhr. Zudem hatte er einen Helm gestohlen, welcher unterhalb der Sitzfläche verstaut war.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Nummer (06172) 120-0 entgegen.

3.Einbruch in ein Restaurant,

Friedrichsdorf, Köppern, Dreieichstraße, Montag, 02.03.2026, 14:00 Uhr bis Dienstag, 03.03.2026, 09:30 Uhr

(lr) Im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagmorgen kam es im Friedrichsdorfer Stadtteil Köppern zu einem Einbruch in ein Restaurant. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster unbefugt Zutritt zu einem Restaurant in der Dreieichstraße. Daraufhin entwendeten sie zwischen 14:00 Uhr und 09:30 Uhr einen Tresor aus dem Büroraum sowie Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06172) 120-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

