POL-HG: Über Fenster eingestiegen +++ Wohnhaus ausgekundschaftet +++ Kupferdiebe zugange +++ Verfassungswidriges Symbol im Sportpark festgestellt +++ Fahrradfahrerin beim Abbiegen touchiert

1. Über Fenster eingestiegen,

Wehrheim-Pfaffenwiesbach, Finkenstraße, Mittwoch, 04.03.2026, 13:50 Uhr bis 20:00 Uhr

(ro)In Wehrheim-Pfaffenwiesbach sind Einbrecher am Mittwoch über ein Fenster in ein Wohnhaus eingestiegen. Zwischen 13:50 Uhr und 20:00 Uhr näherten sich die Täter dem Anwesen in der Finkenstraße und drangen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ein. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und nahmen Bargeld sowie Schmuck an sich, bevor sie unerkannt das Weite suchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Wohnhaus ausgekundschaftet,

Usingen, Hubertusstraße, Mittwoch, 04.03.2026, 20:50 Uhr

(ro)Ein Unbekannter hat am Mittwochabend ein Wohnhaus in Usingen ausgekundschaftet. Der Mann betrat gegen 20:50 Uhr unbefugt das Grundstück in der Hubertusstraße, schaute sich um und ergriff eilig die Flucht, als er eine Videokamera am Haus entdeckte. Er wird als ca. 170 - 185 cm groß beschrieben und sei mit einer Steppjacke sowie enganliegenden Hosen bekleidet gewesen. Außerdem habe er Umhängetasche getragen. Die Polizeistation Usingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Kupferdiebe zugange,

Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Schlehenweg, Mittwoch, 04.03.2026, 11:35 Uhr

(ro)Am Mittwochmorgen waren in Hausen-Arnsbach Kupferdiebe zugange. Nach ersten Erkenntnissen näherten sich drei Personen gegen 11:35 Uhr einem Grundstück im Schlehenweg. Sie nahmen mehrere Behältnisse, in denen insgesamt etwa 100kg Kupferkabel im Wert von mehreren Hundert Euro lagerten, an sich und luden diese in einen weißen Fiat Ducato, bevor sie samt Beute in Richtung Lupinenweg wegfuhren. Die Tat wurde von einer Videokamera aufgezeichnet. Die Polizei fahndet nun nach zwei Männern, einer Frau sowie dem Fahrzeug. Ein Täter wird als stämmig, mit rundem Gesicht und Kurzhaarschnitt beschrieben. Er trug eine dunkle Hose, einen grauen Pullover und dunkle Schuhe. Sein Komplize war mit einer grauen Hose, einem grau-grün melierten Pullover sowie hellen Sneakern bekleidet. Er hatte kurze dunkle Haare und eine normale Figur. Die Frau wird als stämmig mit dunklen Haaren, die hochgesteckt waren, beschrieben. Sie war mit schwarzen Leggings, einem schwarzen Kapuzenpullover mit rosafarbenen Blumen und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle bekleidet. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung.

4. Verfassungswidriges Symbol im Sportpark festgestellt, Friedrichsdorf, Eduard-Desor-Straße, Festgestellt: Montag, 02.03.2026

(dd) Am Montagabend wurde der Polizei gemeldet, dass sich auf dem Gelände des öffentlichen Sportparks in Friedrichsdorf ein verfassungswidriges Symbol befindet. Vor Ort stellten die Polizei fest, dass auf dem Boden des Sportparks eine unbekannte Substanz verteilt worden war. Zudem wurde mit einer schaumartigen Flüssigkeit ein Hakenkreuz geformt. Die zuständige Stadtverwaltung wurde informiert und kümmert sich um die Beseitigung der Verunreinigung. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Substanz bereits am Vormittag auf dem Gelände. Der genaue Tatzeitpunkt ist derzeit unklar. Es wird davon ausgegangen, dass die Tat in den zurückliegenden Tagen begangen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0.

5. Fahrradfahrerin beim Abbiegen touchiert, Bad Homburg, Benzstraße/Siemensstraße, Mittwoch, 04.03.2026, 08:30 Uhr

(ro)Am Mittwochmorgen hat ein Autofahrer beim Abbiegen eine Radfahrerin touchiert. Der 24-Jährige war gegen 08:30 Uhr in einem Renault auf der Siemensstraße von der Horexstraße kommend in Richtung Zeppelinstraße unterwegs. Als er nach links in die Benzstraße abbog, touchierte er eine dort haltende Fahrradfahrerin mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs. Die 47-Jährige stürzte in Folge dessen und wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Am Pkw sowie am Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

