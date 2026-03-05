PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Kostenlose Fahrradcodierung vor der Polizeistation Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Kostenlose Fahrradcodierung vor der Polizeistation Bad Homburg, Polizeistation Bad Homburg, Saalburgstraße 116, Freitag, 20.03.2026, 10:00 Uhr - 14 Uhr

Das Angebot ist kostenlos, lediglich ein Kaufbeleg oder sonstiger Eigentumsnachweis für das Fahrrad muss vorgelegt werden. Bei der Codierung wird eine Nummer in den Rahmen des Fahrrades eingraviert. Das Codieren von Carbon- oder anderen speziellen Rahmen ist aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich. Die Codierung ermöglicht der Polizei, den rechtmäßigen Besitzer gestohlener Fahrräder ausfindig zu machen. Ein Aufkleber lässt erkennen, dass das Rad codiert ist und soll Diebe abschrecken.

Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung notwendig unter svo.pst-bad-homburg.ppwh@polizei.hessen.de.

Es wird empfohlen, vor dem Besuch der Aktion zu Hause die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung abzugleichen, da diese erfahrungsgemäß oft nicht übereinstimmen und eine Codierung dann nicht stattfinden kann.

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

