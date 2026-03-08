PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mercedes-Benz gestohlen +++ Mehrere Diebstähle von E-Scooter und Fahrrad +++ Einbrecher am Werk +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden +++ Wechselfallenbetrug

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Pressemeldung PD Hochtaunus von Freitag, 06.03.2026 bis Sonntag, 08.03.2026

Polizeistation Bad Homburg

1. Autodiebe am Werk - Mercedes gestohlen, 61350 Bad Homburg, Mittlerer Reisberg, Donnerstag, 05.03.2026, 21:30 Uhr bis Freitag, 06.03.2026, 07:15 Uhr,

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte in Bad Homburg einen weißen Mercedes-Benz AMG G 63 aus einer Hofeinfahrt.

Am Freitagmorgen wurde die Polizei darüber informiert, dass ein in der Straße "Mittlerer Reisberg" geparktes Fahrzeug gestohlen wurde. Am entwendeten Mercedes-Benz waren zuletzt die Kennzeichen "HG-JY 10" montiert.

Die Diebe flohen im Anschluss an die Tat unerkannt samt Fahrzeug von der Tatörtlichkeit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Rufnummer 06172 / 120 - 0 um Hinweise.

2. Diebstahl von E-Scooter,

61381 Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Freitag, 06.03.2026, zwischen 06:10 Uhr und 15:00 Uhr,

Im Laufe des Freitags entwendete ein bislang unbekannter Täter einen vor einem Friedrichsdorfer Einkaufszentrum in der Wilhelmstraße angeschlossenen E-Scooter.

Der Dieb beschädigte hierzu die Sicherungseinrichtung des E-Scooters auf bislang unbekannte Art und Weise und flüchtete in unbekannte Richtung. Der E-Scooter konnte im Anschluss beschädigt im Friedrichsdorfer Stadtgebiet aufgefunden werden - Hinweise zum bislang unbekannten Täter liegen bis dato nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Rufnummer 06172 / 120 - 0 um Hinweise.

3. Einbruch in Wohnung,

61350 Bad Homburg, Fischbacher Straße, Freitag, 06.03.2026, zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr,

Einbrecher verschafften sich am Freitagabend Zugang zu einer Bad Homburger Wohnung.

Im Laufe des Abends gelangten die bislang unbekannten Täter in eine Wohnung in der Fischbacher Straße, indem sie die Balkontür mit einem unbekannten Werkzeug aufhebelten. In der Wohnung erbeuteten die Diebe diverse Wertgegenstände und ergriffen anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 300 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 um Hinweise.

4. Diebstahl von Mountainbike,

61352 Bad Homburg, Kartäuserstraße, Samstag, 07.03.2026, bis 11:30 Uhr,

Ein bislang unbekannter Dieb machte am Samstagvormittag in der Kartäuserstraße in Bad Homburg Beute in Form eines Mountainbikes.

Das Fahrrad - Marke "Cube" - stand ungesichert an einer Hauswand und wurde durch den unbekannten Dieb von dort entwendet. Der Täter entfernte sich anschließend unerkannt von der Örtlichkeit.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 um Hinweise.

Polizeistation Oberursel

1. Betrug - Wechselfallenschwindel,

61440 Oberursel (Taunus), Rathausplatz, Samstag, 07.03.2026, 09:45 Uhr,

Am Samstagmorgen kam es zu einem Wechselfallenbetrug in Oberursel.

Hierzu wurde der Geschädigte auf dem Rathausplatz durch einen unbekannten Täter nach Wechselgeld zum Lösen eines Parkscheins befragt. Im weiteren Verlauf hatte der unbekannte Täter Zugriff auf die Geldbörse des Geschädigten und entwendete unbemerkt 300,00 Euro Bargeld. Dem Geschädigten fiel dies erst einige Minuten nach der Tat auf.

Eine Personenbeschreibung des unbekannten Täters liegt nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171 / 6240-0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahls von E-Scooter,

61440 Oberursel (Taunus), Nassauer Straße, Freitag, 06.03.2026, 19:00 Uhr bis Samstag, 07.03.2026, 14:45 Uhr,

Der Geschädigte schloss am Freitagabend seinen E-Scooter (Electric Scooter 1S in schwarz) an einen Fahrradständer der U-Bahnstation in der Nassauer Straße in Oberursel (Taunus) an. Als der Geschädigte am Samstagmittag zurück zum Abstellort kam, musste er feststellen, dass der E-Scooter von einem bislang unbekannten Täter entwendet wurde. Der Dieb entfernte sich unerkannt von der Örtlichkeit.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171 6240-0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Königstein im Taunus

1. Verkehrsunfall mit Personenschaden,

61462 Königstein im Taunus, B455 / Königsteiner Straße "Falkensteiner Stock", Samstag, 07.03.2026, 14:48 Uhr,

Am Samstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 455 zu einem Verkehrsunfall mit drei PKW, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 14:48 Uhr befuhren alle Beteiligten die Bundesstraße 455 aus Richtung Königstein, in Fahrtrichtung Kronberg. Der 25-jährige Fahrer eines BMW bemerkte die beiden vor ihm an einer roten Lichtzeichenanlage stehenden PKW zu spät und fuhr auf einen weiteren BMW auf, der wiederum auf einen vor ihm stehenden Mercedes geschoben wurde.

Der Unfallverusacher wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Fahrer des zweiten BMW konnte nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden.

Die beiden BMW wurden so stark beschädigt, dass sie vor Ort abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtsachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Fahrbahn vollgesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Polizeistation Usingen

Keine relevanten Ereignisse im Berichtszeitraum

