POL-HG: Einbruch in eine Wohnung +++ Einbrecher zieht ab +++ Einbruch in Werkstatt und Lagerhalle +++ Versuchter Einbruch in eine Schule +++ Katalysator gestohlen

1. Einbruch in eine Wohnung,

Königstein i.T., Falkenstein, Hainstraße, Samstag, 07.03.2026, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(lr) Am Samstagabend wurde im Königsteiner Stadtteil Falkenstein in eine Wohnung eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr über ein Fenster Zutritt zum Büro in der Wohnung. Anschließend durchsuchte der unbekannte Täter dieses und entwendete Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Königstein nimmt Hinweise unter der Nummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Einbrecher zieht unverrichteter Dinge wieder ab, Bad Homburg, Kirdorf, Heinrich-von-Kleist-Straße, Freitag, 06.03.2026, 19:00 Uhr bis Samstag, 07.03.2026, 20:30 Uhr

(lr) Ein unbekannter Täter zog nach einem Einbruchsversuch zwischen Freitag- und Samstagabend im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf unverrichteter Dinge wieder ab. Der Einbrecher begab sich zu einem schlecht einsehbaren Fenster eines Anwesens in der Heinrich-von-Kleist-Straße und wirkte mit einem unbekannten Gegenstand auf dieses ein. Das Glas wurde beschädigt, jedoch führte der Unbekannte seine Tat nicht weiter fort und machte sich in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden unter der Nummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

3. Einbruch in Werkstatt und Lagerhalle, Königstein i.T., Mammolshain, Samstag, 07.03.2026, 17:00 Uhr bis Sonntag, 08.03.2026, 10:30 Uhr

(lr) Zwischen Samstag und Sonntag kam es im Königsteiner Stadtteil Mammolshain zu zwei Einbrüchen. Beide Einbrüche ereigneten sich in der Schwalbacher Straße im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 10:30 Uhr. Beim ersten Einbruch betraten unbekannten Täter einen dort ansässigen Bauernhof und hebelten eine Holztür zur Werkstatt auf. Daraufhin entwendeten sie eine Flex-Maschine, sowie ein Schneidewerkzeug. Zudem wurde in eine Lagerhalle eingebrochen. Die Einbrecher hebelten das Schloss einer Seitentür auf und entwendeten Bargeld aus einer Kasse. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei in Königstein nimmt Hinweise unter der Nummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Versuchter Einbruch in eine Schule,

Schmitten i.T., Arnoldshain, Schöne Aussicht, Freitag, 06.03.2026, 17:00 Uhr bis Sonntag, 08.03.2026, 16:30 Uhr

(lr) Am Wochenende kam es im Schmittener Ortsteil Arnoldshain zu einem versuchten Einbruch in eine Schule. Der Einbrecher versuchte diverse Türen auf dem Schulgelände in der Straße "Schöne Aussicht" aufzuhebeln, jedoch ohne Erfolg. Daraufhin machte er sich in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei in Usingen nimmt Hinweise unter der Nummer (06081) 9208-0 entgegen.

5. Katalysator gestohlen,

Steinbach a.T., Bornhohl, Donnerstag 05.02.2026, 16:00 Uhr bis Samstag, 07.03.2026, 09:30 Uhr

(lr) Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen wurde in Steinbach ein Katalysator aus einem Auto entwendet. Ein unbekannter Täter trennte den Katalysator eines in der Straße "Bornhohl" geparkten dunkelblauen Opel Astra ab und flüchtete anschließend mit diesem in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Oberursel nimmt Hinweise unter der Nummer (06171) 6240-0 entgegen.

