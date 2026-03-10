Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallverursacher zeigt sich uneinsichtig

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.03.2026, kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Rheinvogtstraße und Flößerstraße. Nach Sachlage missachtete ein 53-jähriger Fiat-Fahrer, der sich auf der Rheinvogtstraße befand, die Vorfahrt der von rechts aus der Flößerstraße kommenden 48-jährigen Kia-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem an beiden Autos ein Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Der 53-Jährige zeigte sich mit der Unfallaufnahme und der Schuldzuweisung unzufrieden und zweifelte zunächst die Vorfahrtsregelung und später dann die Kompetenz der eingesetzten Polizeibeamten an. Dem Fiat-Fahrer musste ein Platzverweis erteilt werden, damit er die Unfallstelle mit seinem Auto räumte.

