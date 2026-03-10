PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Köndringen/Malterdingen: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 10.03.2026, gegen 07:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B3 zwischen Köndringen und Malterdingen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die B3 von Köndringen in Richtung Malterdingen. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Köndringen geriet er in einer langgezogenen Linkskurve über die Fahrbahnmitte und streifte einen entgegenkommenden Pkw. Hierbei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Mercedes gehandelt haben.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 10:58

    POL-FR: Denzlingen/Glottertal: Gefährliches Überholmanöver auf der L112 - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 13:55 Uhr befuhr ein Autofahrer die L112 von Glottertal kommend in Fahrtrichtung Denzlingen. Zwischen dem Ortsausgang Glottertal (Abzweigung "In den Engematten") und der B 294 kam dem Autofahrer ein Pkw aus Richtung Denzlingen entgegen, hinter dem sich ein weiterer Pkw befand. Dieser setzte trotz Gegenverkehrs zu einem ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:08

    POL-FR: Waldkirch: Unklarer Verkehrsunfall endet glimpflich - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Montagnachmittag, 09.03.2026, gegen 16 Uhr befuhren zwei Autofahrer die B 294 aus Fahrtrichtung Freiburg kommend in Fahrtrichtung Elzach. Bei den beteiligten Fahrzeugen handelte es sich um einen grauen Pkw der Marke Toyota auf dem rechten Fahrstreifen sowie einen schwarzen Pkw der Marke VW auf dem linken Fahrstreifen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:50

    POL-FR: L 152/ Gemarkung Pfaffenweiler: Verkehrsunfall in Kreisverkehr

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 08.03.2026, ereignete sich gegen 15:45 Uhr ein Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr bei Ebringen. Eine 87 Jahre alte Autofahrerin befuhr den Kreisverkehr aus Richtung Freiburg kommend auf dem äußeren der beiden Fahrstreifen. Auf Höhe der Ausfahrt nach Pfaffenweiler wechselte die Frau vermutlich verbotswidrig den Fahrstreifen um den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren