POL-FR: Köndringen/Malterdingen: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Am Dienstagmorgen, 10.03.2026, gegen 07:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B3 zwischen Köndringen und Malterdingen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die B3 von Köndringen in Richtung Malterdingen. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Köndringen geriet er in einer langgezogenen Linkskurve über die Fahrbahnmitte und streifte einen entgegenkommenden Pkw. Hierbei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Mercedes gehandelt haben.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können.

