Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Unbekannte stehlen am Bahnhof in Hugstetten ein E-Bike - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Montag, den 09.03.2026, gegen 17:30 Uhr, kam es in March-Hugstetten zu einem Diebstahl. Ein Zeuge konnte nach derzeitigem Kenntnisstand beobachten, wie zwei Personen am Hauptbahnhof Hugstetten ein E-Bike wegtrugen und dieses kurz nach dem Bahnübergang am dortigen Fahrradweg abstellten. Dort sollen die beiden Personen versucht haben, das Schloss des E-Bikes gewaltsam zu öffnen, was ihnen misslang. Kurz darauf brachten die beiden das Fahrrad in die Straße ,,Im Bemmenstein", wo sie es im Gebüsch liegen ließen. Daraufhin flüchteten die beiden Tatverdächtigen auf einem E-Scooter mit unbekanntem Kennzeichen.

Das Polizeirevier Breisach sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: - 18-25 Jahre - schwarzer oder grauer Hoodie, schwarze Jogginghose, dunkle Haare - Fluchtrichtung vermutlich durch die Straße ,,Im Bemmenstein", zu zweit auf einem E-Scooter mit unbekanntem Kennzeichen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 07667-9117-0 beim Polizeirevier Breisach oder der Nummer 07665-934293 beim zuständigen Polizeiposten March zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

