Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfallflucht auf Kundenparkplatz eines Supermarktes - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr, wurde ein geparkter dunkler Mercedes-Benz vermutlich beim Ausparken von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Mercedes-Benz stand auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt in der Gewerbestraße 1 in Höllstein. Der entstandene Sachschaden an dem Mercedes-Benz wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen hellen VW Caddy handeln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell