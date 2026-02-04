Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
POL-PASTKL: Berauscht unterwegs
Kaiserslautern (ots)
Während einer routinemäßigen Verkehrskontrolle ist am Dienstagvormittag in der Von-Miller-Straße ein Transporter-Fahrer aufgefallen. Bei dem 19-Jährigen aus dem benachbarten Saarland wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Er wurde deshalb zum Schnelltest gebeten. Dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der junge Fahrer musste daraufhin zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die Folge der berauschten Fahrt: Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt. |pastkl
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell