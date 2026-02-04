PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Berauscht unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Während einer routinemäßigen Verkehrskontrolle ist am 
Dienstagvormittag in der Von-Miller-Straße ein Transporter-Fahrer 
aufgefallen. Bei dem 19-Jährigen aus dem benachbarten Saarland wurden
drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Er wurde deshalb zum 
Schnelltest gebeten. Dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppe 
THC. Der junge Fahrer musste daraufhin zwecks Blutprobe mit zur 
Dienststelle kommen. Die Folge der berauschten Fahrt: Eine 
Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts der 
Trunkenheitsfahrt. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

