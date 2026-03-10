Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Brandalarm missbräuchlich ausgelöst

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 10.03.2026, gegen 05.00 Uhr wurde der Brandalarm in der Tiefgarage am Kurhaus in Bad Säckingen ausgelöst. Mehrere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei rückten an. Ein Brand lag nicht vor. Nach bisherigen Erkenntnissen betätigte bislang unbekannte Täterschaft einen Feuerlöscher innerhalb der Tiefgarage, was zur Auslösung der Brandmeldeanlage führte. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell