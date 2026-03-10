PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Brandalarm missbräuchlich ausgelöst

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 10.03.2026, gegen 05.00 Uhr wurde der Brandalarm in der Tiefgarage am Kurhaus in Bad Säckingen ausgelöst. Mehrere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei rückten an. Ein Brand lag nicht vor. Nach bisherigen Erkenntnissen betätigte bislang unbekannte Täterschaft einen Feuerlöscher innerhalb der Tiefgarage, was zur Auslösung der Brandmeldeanlage führte. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 14:35

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Unfallflucht

    Freiburg (ots) - Am Montag, 09.03.2026, wurde im Zeitraum von 16:40 Uhr bis 17:30 Uhr ein grauer Audi A4, der vor einem Gartencenter in der Industriestraße in Tiengen geparkt war, mutmaßlich bei einem Parkmanöver angefahren und nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 3500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:19

    POL-FR: March: Unbekannte stehlen am Bahnhof in Hugstetten ein E-Bike - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Am Montag, den 09.03.2026, gegen 17:30 Uhr, kam es in March-Hugstetten zu einem Diebstahl. Ein Zeuge konnte nach derzeitigem Kenntnisstand beobachten, wie zwei Personen am Hauptbahnhof Hugstetten ein E-Bike wegtrugen und dieses kurz nach dem Bahnübergang am dortigen Fahrradweg abstellten. Dort sollen die beiden Personen versucht haben, das Schloss des ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:03

    POL-FR: Steinen: Unfallflucht auf Kundenparkplatz eines Supermarktes - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Montag, 09.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr, wurde ein geparkter dunkler Mercedes-Benz vermutlich beim Ausparken von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Mercedes-Benz stand auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt in der Gewerbestraße 1 in Höllstein. Der entstandene Sachschaden an dem Mercedes-Benz wird auf etwa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren