Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Auto fährt über Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.03.2026, fuhr ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 16:45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache geradeaus über den Kreisverkehr auf der Bundesstraße, an der Einmündung Schulstraße. Der Fahrer kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von mindestens 11.000 Euro entstanden sein. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

