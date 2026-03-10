Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Auf der L134 zwischen Steinenstadt und Schliengen kam es am Montag, 09.03.2026, gegen 18.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein Motorradfahrer, der die Straße in Richtung Schliengen befuhr, einen bislang unbekannten Pkw-Fahrer überholen. Als der Motorradfahrer sich etwa auf Höhe des Pkw befand, soll dieser nach links ausgeschert sein, sodass der Motorradfahrer nach links auf den Grünstreifen ausweichen musste und dabei zu Fall kam. Der 52-jährige Motorradfahrer wurde nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Müllheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07631/1788-0 entgegengenommen.

oec

