PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Auf der L134 zwischen Steinenstadt und Schliengen kam es am Montag, 09.03.2026, gegen 18.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein Motorradfahrer, der die Straße in Richtung Schliengen befuhr, einen bislang unbekannten Pkw-Fahrer überholen. Als der Motorradfahrer sich etwa auf Höhe des Pkw befand, soll dieser nach links ausgeschert sein, sodass der Motorradfahrer nach links auf den Grünstreifen ausweichen musste und dabei zu Fall kam. Der 52-jährige Motorradfahrer wurde nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Müllheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07631/1788-0 entgegengenommen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 14:40

    POL-FR: Waldshut-Tiengen / Gurtweil: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

    Freiburg (ots) - Am Montag, 09.03.2026, gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L161 zwischen Tiengen-Kaitle und dem Ortseingang Gurtweil. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 56-jährige Nissan- Fahrerin die L161 in Richtung Gurtweil. Kurz vor dem Ortsschild soll ihr ein cremefarbenes Auto auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein. Es kam zum ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:38

    POL-FR: Lauchringen: Auto fährt über Kreisverkehr

    Freiburg (ots) - Am Montag, 09.03.2026, fuhr ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 16:45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache geradeaus über den Kreisverkehr auf der Bundesstraße, an der Einmündung Schulstraße. Der Fahrer kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von mindestens 11.000 Euro entstanden sein. Neben dem Rettungsdienst und der ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:36

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Arbeiter angefahren - leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Am Montag, 09.03.2026, wurde in der Gurtweiler Straße in Waldshut ein Mitarbeiter der Stadt bei Reinigungsarbeiten angefahren und leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 23-jährige VW- Fahrerin an einem auf der Fahrbahn stehenden Fahrzeug der Stadtreinigung vorbei. Beim Wiedereinscheren übersah sie den vor dem Fahrzeug arbeitenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren