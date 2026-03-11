Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Besitzer/in von Fahrrad gesucht

Freiburg (ots)

Einsatzkräfte des Polizeireviers Freiburg-Süd haben ein mutmaßlich entwendetes Fahrrad sichergestellt.

Eine Strafanzeige des Besitzers wurde bislang nicht aufgegeben.

Es handelt sich um ein KTM Macina Kapoho 275. Der Neupreis lag bei ca. 3700EUR.

Der oder die Eigentümerin des Fahrrades möge sich beim Polizeirevier Freiburg-Süd melden unter der 0761/882-4421.

Weitere Fahrräder aus Freiburg, die bislang nicht zugeordnet werden konnten, finden sich hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-zuordnung-von-fahrraedern/

