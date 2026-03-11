PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Besitzer/in von Fahrrad gesucht

POL-FR: Freiburg: Besitzer/in von Fahrrad gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Freiburg (ots)

Einsatzkräfte des Polizeireviers Freiburg-Süd haben ein mutmaßlich entwendetes Fahrrad sichergestellt.

Eine Strafanzeige des Besitzers wurde bislang nicht aufgegeben.

Es handelt sich um ein KTM Macina Kapoho 275. Der Neupreis lag bei ca. 3700EUR.

Der oder die Eigentümerin des Fahrrades möge sich beim Polizeirevier Freiburg-Süd melden unter der 0761/882-4421.

Weitere Fahrräder aus Freiburg, die bislang nicht zugeordnet werden konnten, finden sich hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-zuordnung-von-fahrraedern/

ts

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Spisla
Telefon: 0761 / 882 1015
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 15:25

    POL-FR: Laufenburg: Einbruch in Supermarkt

    Freiburg (ots) - In der Zeit von Samstag, 07.03.2026, 21.00 Uhr bis Montagmorgen 09.03.2026, 05:15 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Supermarktes im Laufenpark. Dabei entstand erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zum erlangten Diebesgut kann derzeit noch keine verlässliche Aussage getroffen werden. Der Polizeiposten Laufenburg hat die ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:49

    POL-FR: Schliengen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Auf der L134 zwischen Steinenstadt und Schliengen kam es am Montag, 09.03.2026, gegen 18.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein Motorradfahrer, der die Straße in Richtung Schliengen befuhr, einen bislang unbekannten Pkw-Fahrer überholen. Als der Motorradfahrer sich etwa auf Höhe ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:40

    POL-FR: Waldshut-Tiengen / Gurtweil: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

    Freiburg (ots) - Am Montag, 09.03.2026, gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L161 zwischen Tiengen-Kaitle und dem Ortseingang Gurtweil. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 56-jährige Nissan- Fahrerin die L161 in Richtung Gurtweil. Kurz vor dem Ortsschild soll ihr ein cremefarbenes Auto auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein. Es kam zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren