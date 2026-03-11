Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Stark überladener Kleintransporter an Grenzzollanlage aufgefallen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.03.2026, gegen 16.30 Uhr, fiel dem Schweizer Zoll bei der Einreise an der Autobahn-Grenzzollanlage Weil am Rhein ein Kleintransporter mit britischer Zulassung auf, der mutmaßlich überladen schien. Zur weiteren Kontrolle informierte der Schweizer Zoll die Verkehrspolizei Weil am Rhein. Eine Wiegung des Kleintransporters ergab bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen eine Überladung von 1920 Kilogramm, was eine Überladung von etwa 55 % entspricht. Bis zur Umladung des mutmaßlichen Umzugsgutes wurde dem 51-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Zudem musste er eine Verwarnungsgeld in Höhe von 250 Euro bezahlen.

