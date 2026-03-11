PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Stark überladener Kleintransporter an Grenzzollanlage aufgefallen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.03.2026, gegen 16.30 Uhr, fiel dem Schweizer Zoll bei der Einreise an der Autobahn-Grenzzollanlage Weil am Rhein ein Kleintransporter mit britischer Zulassung auf, der mutmaßlich überladen schien. Zur weiteren Kontrolle informierte der Schweizer Zoll die Verkehrspolizei Weil am Rhein. Eine Wiegung des Kleintransporters ergab bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen eine Überladung von 1920 Kilogramm, was eine Überladung von etwa 55 % entspricht. Bis zur Umladung des mutmaßlichen Umzugsgutes wurde dem 51-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Zudem musste er eine Verwarnungsgeld in Höhe von 250 Euro bezahlen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 12:05

    POL-FR: Ühlingen- Birkendorf: Unfall beim Überholen eines Traktors

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 10.03.2026, kam es gegen 16:30 Uhr auf der L171 von Münchingen in Richtung Bonndorf zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 45- jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger versucht haben, einen langsam fahrenden Traktor zu überholen. Dabei soll er den bereits im Überholvorgang auf gleiche Höhe ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:55

    POL-FR: Hartheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 10.03.2026, gegen 07:15 Uhr ereignete sich auf der L134, zwischen Grezhausen und Hartheim ein Verkehrsunfall, bei dem der sich das vermeintliche Verursacherfahrzeug anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die Geschädigte von Grezhausen herkommend in Richtung Hartheim, als ihr ein PKW auf ihrer Fahrbahn entgegenkommen sei. Die Autofahrerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren