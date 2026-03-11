POL-FR: Ühlingen- Birkendorf: Unfall beim Überholen eines Traktors
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 10.03.2026, kam es gegen 16:30 Uhr auf der L171 von Münchingen in Richtung Bonndorf zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 45- jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger versucht haben, einen langsam fahrenden Traktor zu überholen. Dabei soll er den bereits im Überholvorgang auf gleiche Höhe befindlichen Audi eines 33-Jährigen übersehen haben. Es kam zur seitlichen Kollision, wodurch an beiden Autos und am Anhänger Sachschaden von insgesamt ungefähr 8.000 Euro entstand. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell