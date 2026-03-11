Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen- Birkendorf: Unfall beim Überholen eines Traktors

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.03.2026, kam es gegen 16:30 Uhr auf der L171 von Münchingen in Richtung Bonndorf zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 45- jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger versucht haben, einen langsam fahrenden Traktor zu überholen. Dabei soll er den bereits im Überholvorgang auf gleiche Höhe befindlichen Audi eines 33-Jährigen übersehen haben. Es kam zur seitlichen Kollision, wodurch an beiden Autos und am Anhänger Sachschaden von insgesamt ungefähr 8.000 Euro entstand. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

