Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Gebäudebrand in Herten

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.03.2026, gegen 20.45 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Gebäude in der Augster Straße mitgeteilt. Bei dem Brandobjekt, dessen Dachstuhl bereits brannte, handelt es sich um eine ehemalige Scheune, welche aktuell zu einem Wohnhaus umgebaut wird. Zur Brandbekämpfung musste die Feuerwehr teilweise das Dach öffnen. Die Brandbekämpfung zog sich über mehrere Stunden hin. Ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile konnte von der Feuerwehr verhindert werden. In einem dieser Gebäudeteile befanden sich mehrere Oldtimer und Wohnwägen, welche von dem Brand nicht betroffen waren. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Eine Brandursache ist hier noch nicht bekannt. Der Gebäudeschaden kann noch nicht beziffert werden. Es wurde niemand verletzt. Neben einen Großaufgebot der Feuerwehren befanden sich auch der Rettungsdienst, das THW sowie ein Energieversorger vor Ort.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

