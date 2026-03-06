Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme bei Einreisekontrolle am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Rheinmüster (ots)

Am 5. März 2026 nahmen Beamte der Bundespolizei einen rumänischen Staatsangehörigen fest. Der 35-Jährige kam mit einem Flug aus Sibiu am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden an. Bei der Einreisekontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 55-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

