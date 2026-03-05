Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke
Kehl (ots)
Am Mittwoch (04.03.26) kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug. Der 43-jährige Fahrer war zur Festnahme wegen Diebstahl ausgeschrieben. Da der algerische Staatsangehörige die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 18-tägigen Haft.
