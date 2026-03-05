Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang - 28-Jähriger entgeht 70-tägiger Haftstrafe
Altenheim (ots)
Am Mittwochmittag (04.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Altenheim einen 28-Jährigen. Er wies sich mit seiner rumänischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann konnte durch Zahlung der geforderte Geldstrafe eine 70-tägige Haftstrafe abwenden und seine Reise im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen fortsetzen.
