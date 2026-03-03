Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 38-Jähriger muss für 279 Tage in Haft

Kehl (ots)

Am Montagmorgen (02.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernreisebus an der Europabrücke in Kehl. Dabei wies sich ein griechischer Staatsangehöriger mit seiner Identitätskarte aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Urkundenfälschung sowie zwei Aufenthaltsermittlungen deutscher Behörden. Der 38-Jährige konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun ersatzweise für 279 Tage in Haft. Da in den mitgeführten Sachen des Mannes mehrere Substanzen gefunden wurden, die unter das Anti-Doping gesetzt fallen, muss er zusätzlich mit einer Anzeige rechnen.

