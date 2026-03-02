Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Kehl (ots)

Bereits am 1. März 2026 nahm die Bundespolizei einen marokkanischen Staatsangehörigen aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls fest.

Der 19-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Straßenbahn von Frankreich nach Deutschland gereist und wurde in Kehl von den Beamten kontrolliert. Dabei konnte sich der Mann nicht ausweisen. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass er aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls gesucht wurde. Er steht im dringenden Verdacht, in insgesamt sechs Fällen Diebstahl und Wohnungseinbruchsdiebstahl begangen zu haben. Da er keine gültigen Grenzübertrittspapiere besaß, bestand zudem der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise.

Am 2. März 2026 wurde er dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Offenburg vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Der 19-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell