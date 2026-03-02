Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 50 Tage Haft wegen Vergehen gegen das Waffengesetz

Offenburg (ots)

Am Freitagnacht (28.02.26) kontrollierten Bundespolizisten am Bahnhof Offenburg einen 44-Jährigen. Der Mann wies sich mit seinem gültigen Personalausweis als deutscher Staatsbürger aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Vergehen gegen das Waffengesetz. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem Mann Kokain aufgefunden, welches sichergestellt wurde. Da er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun seine 50-tägige Haftstrafe verbüßt. Zudem muss der 44-Jährige mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

