Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus an der Europabrücke
Kehl (ots)
Sonntagnacht (01.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernreisebus an der Europabrücke in Kehl. Dabei wies sich ein kamerunischer Staatsangehöriger mit seinem Reisepass und einem französischen Aufenthaltstitel aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Kennzeichenmissbrauchs. Da der 31-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise 15 Tage in Haft.
