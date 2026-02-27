Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gestohlenen E-Scooter sicher

Offenburg (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern Nachmittag (26.02.26) bei der Kontrolle im Stadtgebiet Offenburg einen E-Scooter sichergestellt. Dieser war aufgefallen, da kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war und wurde daraufhin sichergestellt. Der 18-jährige Fahrer gab an, den E-Scooter von einem Bekannten gekauft zu haben. Der deutsche Staatsangehörige führte zusätzlich ein Messer mit sich, welches sich im Hosenbund befand, ein Tierabwehrspray sowie ein Kubotan. Darüber hinaus auch eine Luftdruckwaffe, wofür er keine Genehmigung vorweisen konnte.Da dies ein Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt erwartet ihn diesbezüglich eine Anzeige.

