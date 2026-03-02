Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 28-Jähriger entgeht Haftstrafe wegen Straßenverkehrsgefährdung

Kehl (ots)

Am Samstagabend (28.02.26) kontrollierten Beamten der Bundespolizei an der Europabrücke in Kehl ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 28-jährige Fahrzeugführer, wies sich mit seinem französischen Reisepass aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien des Mannes, ergaben eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der französische Staatsangehörige konnte die geforderte Geldstrafe begleichen und entging damit einer 20-tägigen Haftstrafe. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell