Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus - 92 Tage Haft

Kehl (ots)

Am Freitagabend (27.02.26) kontrollierten Bundespolizisten einen Fernreisebus an der Europabrücke in Kehl. Dabei wies sich ein rumänischer Staatsangehöriger mit seinem Reisepass aus. Die Überprüfung seiner Daten im Fahndungssystem, ergaben eine Ausschreibung zur Festnahme. Der Mann war wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr verurteilt worden. Da der 49-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, muss er nun für 92 Tage in Haft.

