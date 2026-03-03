PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Missverständnis führt zu Körperverletzung im Zug

Renchen/Offenburg (ots)

Am Montagmorgen (02.03.26) griff ein ivorischer Staatsangehöriger zunächst einen Reisenden im Zug von Achern nach Offenburg an, indem er ihn gegen den Hinterkopf schlug. Der 18-jährige Täter hatte irrtümlich angenommen die Person habe ein Handyfoto von ihm gemacht. Der Geschädigte, der in Begleitung eines Freundes unterwegs war, wollte den Sachverhalt am Bahnhof Offenburg aufklären, bekam jedoch keine Möglichkeit dazu. Der Täter soll ihn am Bahnsteig unvermittelt mit mehreren Faustschlägen und in der Folge auch seinen Begleiter angegriffen haben. Erst als Zeugen die Bundespolizei riefen, flüchtete der Täter. Da alle drei Personen in der selben Gemeinschaftsunterkunft leben, konnte die Bundespolizei die Personalien des Täters zügig ermitteln. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

