Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Lörrach: Verdacht der Brandstiftung - Brand einer Holzhütte - hier: mögliche weitere Erkenntnisse zur vermeintlichen Täterschaft

Freiburg (ots)

Aufgrund einer weiteren Zeugenaussage könnten drei Jugendliche mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen. Diese wurden kurz vor dem Brand auffallend nervös auf einem Spielplatz im Ortsteil Brombach wahrgenommen. Alle drei Jugendliche sollen männlich sein. Zwei Jugendliche waren mit einem Pedelec und ein Jugendlicher mit einem E-Scooter unterwegs. Ein Jugendlicher fuhr ein blaues Pedelec und hatte orangefarbene Haare. Der Fahrer des E-Scooters war dunkel gekleidet und trug eine Kapuze über dem Kopf. Auch könnte es sich bei einem anderen Vorfall, welcher sich bereits am Dienstag, 03.03.2026, gegen 17.00 Uhr, im Grüttpark ereignete, um die gleiche Jugendlichen handeln. Eine Frau befuhr mit ihrem Fahrrad im Grüttpnark den geteerten Weg von Brombach kommend in Richtung Lörrach, als ihr in Höhe des Wasserwerkes ein entgegenkommender E-Scooter-Fahrer ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht gespuckt haben soll. Der E-Scooter-Fahrer befand sich in Begleitung von zwei Jugendlichen, welche auf Fahrräder fuhren. Der E-Scooter-Fahrer wird wie folgt beschrieben: zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß, sehr schlanke Statur, blasses Gesicht, lange schwarze Haare. Er trug einen dunklen Hoody und eine blaue Jeanshose. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht nun weitere Zeugen, welchen die drei Jugendlichen ebenfalls aufgefallen sind und/oder Hinweise zu diesen geben können. Das Kriminalkommissariat nimmt weiterhin unter der Telefonnummer 07621 176-0 Hinweise entgegen. Ursprungsmeldung: Drei unbekannte junge Männer stehen im Verdacht eine selbst zusammen gezimmerte Holzhütte eines Mannes ohne festen Wohnsitz angezündet zu haben. Der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 04.03.2026, gegen 18.30 Uhr, ein Brand einer Holzhütte mitgeteilt, welche sich in Höhe des Sportplatzes in Haagen an dem Fluss "Wiese" unter der Brücke der Bundesstraße 317 befand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die wohl von einem Mann ohne festen Wohnsitz selbst zusammen gezimmerte Holzhütte brannte komplett nieder. Ein Zeuge will zuvor beobachtet haben, wie drei junge Männer einen Gegenstand in die Holzhütte warfen und Sekunden später die Hütte anfing zu brennen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich keine Person in der Hütte. Die drei jungen Männer flüchteten mit zwei Fahrrädern und einem E-Scooter in Richtung Ortsteil Brombach. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu den drei flüchtenden jungen Männern geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell