Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Lörrach: Verdacht der Brandstiftung - Brand einer Holzhütte - hier: mögliche weitere Erkenntnisse zur vermeintlichen Täterschaft

Freiburg (ots)

Aufgrund einer weiteren Zeugenaussage könnten drei Jugendliche mit 
dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen. Diese wurden kurz vor dem 
Brand auffallend nervös auf einem Spielplatz im Ortsteil Brombach 
wahrgenommen. 

Alle drei Jugendliche sollen männlich sein. Zwei Jugendliche waren 
mit einem Pedelec und ein Jugendlicher mit einem E-Scooter unterwegs.
Ein Jugendlicher fuhr ein blaues Pedelec und hatte orangefarbene 
Haare. Der Fahrer des E-Scooters war dunkel gekleidet und trug eine 
Kapuze über dem Kopf. 

Auch könnte es sich bei einem anderen Vorfall, welcher sich bereits 
am Dienstag, 03.03.2026, gegen 17.00 Uhr, im Grüttpark ereignete, um 
die gleiche Jugendlichen handeln. Eine Frau befuhr mit ihrem Fahrrad 
im Grüttpnark den geteerten Weg von Brombach kommend in Richtung 
Lörrach, als ihr in Höhe des Wasserwerkes ein entgegenkommender 
E-Scooter-Fahrer ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht gespuckt haben 
soll. Der E-Scooter-Fahrer befand sich in Begleitung von zwei 
Jugendlichen, welche auf Fahrräder fuhren.
Der E-Scooter-Fahrer wird wie folgt beschrieben: zwischen 1,70 bis 
1,75 Meter groß, sehr schlanke Statur, blasses Gesicht, lange 
schwarze Haare. Er trug einen dunklen Hoody und eine blaue Jeanshose.

Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht nun weitere Zeugen, welchen 
die drei Jugendlichen ebenfalls aufgefallen sind und/oder Hinweise zu
diesen geben können. Das Kriminalkommissariat nimmt weiterhin unter 
der Telefonnummer 07621 176-0 Hinweise entgegen.  

Ursprungsmeldung:

Drei unbekannte junge Männer stehen im Verdacht eine selbst zusammen 
gezimmerte Holzhütte eines Mannes ohne festen Wohnsitz angezündet zu 
haben.

Der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 04.03.2026, gegen 18.30 Uhr, ein 
Brand einer Holzhütte mitgeteilt, welche sich in Höhe des 
Sportplatzes in Haagen an dem Fluss "Wiese" unter der Brücke der 
Bundesstraße 317 befand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch 
löschen. Die wohl von einem Mann ohne festen Wohnsitz selbst zusammen
gezimmerte Holzhütte brannte komplett nieder. Ein Zeuge will zuvor 
beobachtet haben, wie drei junge Männer einen Gegenstand in die 
Holzhütte warfen und Sekunden später die Hütte anfing zu brennen. Zu 
diesem Zeitpunkt befand sich keine Person in der Hütte. Die drei 
jungen Männer flüchteten mit zwei Fahrrädern und einem E-Scooter in 
Richtung Ortsteil Brombach.

Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0, hat die 
weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu
den drei flüchtenden jungen Männern geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

