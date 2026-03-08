POL-PDWIL: Nötigung

Mülheim an der Mosel (ots) - Am Freitag, den 06.03.2025, gegen 14:50 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein Verkehrsunfall zwischen Lieser und Mülheim an der Mosel gemeldet. Hier kam es im Einmündungsbereich oder auf der Brücke zu einer Kollision zwischen einem grauen Honda und einem schwarzen Mercedes. Es ist niemand verletzt worden. Vor Ort wurden den eingesetzten Beamten durch die beiden Beteiligten jedoch zwei völlig unterschiedliche Abläufe ...

