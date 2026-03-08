PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung

Klausen/Osann-Monzel (ots)

Am 08.03.2026 wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 18:10 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, welches ein anderes bedrängen solle. Dies habe sich zwischen Klausen und Osann-Monzel zugetragen. Auf Höhe von Osann-Monzel sei es zudem zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen. Hierbei sei zumindest ein weiterer PKW involviert gewesen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, der Polizeiinspektion Wittlich, unter der 06571-9260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
0653195270

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 18:57

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall

    Mülheim an der Mosel (ots) - Am Freitag, den 06.03.2025, gegen 14:50 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein Verkehrsunfall zwischen Lieser und Mülheim an der Mosel gemeldet. Hier kam es im Einmündungsbereich oder auf der Brücke zu einer Kollision zwischen einem grauen Honda und einem schwarzen Mercedes. Es ist niemand verletzt worden. Vor Ort wurden den eingesetzten Beamten durch die beiden Beteiligten jedoch zwei völlig unterschiedliche Abläufe ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 17:54

    POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

    Plütscheid (ots) - In der Zeit vom Samstagabend, 07.03.2026, ca. 18 Uhr, bis Sonntagmorgen, ca. 2 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Plütscheid. In der Straße "Am Kopf" wurde durch eine unbekannte Person ein Fenster eingeworfen und das Einfamilienhaus verbotenerweise betreten. Es kam zum Diebstahl von Bargeld. Wer Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Wahrnehmungen machen kann, soll sich bitte ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 11:27

    POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus

    Wittlich (ots) - Am 07.03.2026 zwischen 22:15 Uhr und 23:45 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in der Bernkasteler Straße in Wittlich ein, während die Hauseigentümer bereits schliefen. Im Wohnzimmer wurden mehrere Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen durchsucht. Da die sich im Anwesen befindlichen Hunde anschlugen, entfernten sich die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren