POL-PDWIL: Nötigung
Klausen/Osann-Monzel (ots)
Am 08.03.2026 wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 18:10 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, welches ein anderes bedrängen solle. Dies habe sich zwischen Klausen und Osann-Monzel zugetragen. Auf Höhe von Osann-Monzel sei es zudem zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen. Hierbei sei zumindest ein weiterer PKW involviert gewesen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, der Polizeiinspektion Wittlich, unter der 06571-9260 in Verbindung zu setzen.
