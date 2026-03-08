PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Plütscheid (ots)

In der Zeit vom Samstagabend, 07.03.2026, ca. 18 Uhr, bis Sonntagmorgen, ca. 2 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Plütscheid. In der Straße "Am Kopf" wurde durch eine unbekannte Person ein Fenster eingeworfen und das Einfamilienhaus verbotenerweise betreten. Es kam zum Diebstahl von Bargeld.

Wer Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Wahrnehmungen machen kann, soll sich bitte bei der Polizei Prüm melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

