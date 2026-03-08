Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Osann-Monzel (ots)

Am 07.03.2026 gegen 17:28 Uhr befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 47 von Osann-Monzel kommend in Richtung Maring-Noviand.

Hier kam er aufgrund der Bedienung seines Mobiltelefons in Verbindung mit einer festgestellten Alkoholkonzentration von mehr als 1,1 Promille von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben.

Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer konnte sich mit Hilfe von Zeugen aus dem Fahrzeug befreien. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Das Fahrzeug musste vor Ort geborgen werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell