Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 07.03.2026 zwischen 12:00 Uhr und 13:07 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen den Parkplatz des Centershops in Wittlich.

Hier kollidierte er beim Ein- oder Ausparken mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Seat Ibiza und beschädigte diesen im Bereich des linken Außenspiegels. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Erste Hinweise vor Ort ergaben einen möglichen Tatverdacht gegen den Fahrzeugführer eines silber-grauen Kombis.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

