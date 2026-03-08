Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 07.03.2026 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus dem Trierer Stadtgebiet mit seinem Fahrzeug die Trierer Landstraße in Wittlich in Richtung der Landstraße 141.

An der Einmündung fuhr er aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands von hinten auf das Fahrzeug einer vorausfahrenden 76-jährigen Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land auf.

Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, die 76-Jährige wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell