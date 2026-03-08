Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung einer Holzbank

Schwarzenborn (ots)

Im Zeitraum 17.02.2026 bis 03.03.2026 beschädigte ein bisher unbekannter Täter eine Holzbank an einem Wanderweg zwischen dem "Hof Raskop" und Schwarzenborn.

Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell