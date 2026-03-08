Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrzeug

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 05.03.2026, 14:30 Uhr bis 06.03.2026, 05:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Kasernenstraße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen und entwendeten aus dem Inneren des unverschlossenen Fahrzeugs einen Laubbläser und eine motorbetriebene Heckenschere.

Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

