Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol und nicht angepasster Geschwindigkeit

Daun (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Daun mit seinem PKW die Schulstraße in Daun und beabsichtigte in die Bitburger Straße in Richtung Innenstadt abzubiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und infolge einer Alkoholisierung kam der Fahrzeugführer beim Abbiegen ins Rutschen. Schließlich kam der PKW in dem, der Schulstraße gegenüberliegenden, Straßengraben zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der zunächst flüchtige Fahrzeugführer ermittelt und angetroffen werden. Da beim Fahrzeugführer Hinweise auf eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit festgestellt wurden, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Beim Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

