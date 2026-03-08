PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol und nicht angepasster Geschwindigkeit

Daun (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Daun mit seinem PKW die Schulstraße in Daun und beabsichtigte in die Bitburger Straße in Richtung Innenstadt abzubiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und infolge einer Alkoholisierung kam der Fahrzeugführer beim Abbiegen ins Rutschen. Schließlich kam der PKW in dem, der Schulstraße gegenüberliegenden, Straßengraben zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der zunächst flüchtige Fahrzeugführer ermittelt und angetroffen werden. Da beim Fahrzeugführer Hinweise auf eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit festgestellt wurden, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Beim Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
PHK Köb
Telefon: 06592 - 9626 - 0
https://s.rlp.de/PIDaun

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  08.03.2026 – 01:45

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Daun (ots) - Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit von Donnerstag, den 05.03.2026, 16:00 Uhr - Freitag, den 06.03.2026, 12:05 Uhr ein in der Gerolsteiner Straße in Daun abgestellter PKW rundherum zerkratzt. Der Schaden wird auf mindestens ca. 5000 Euro geschätzt. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an:

  08.03.2026 – 01:44

    POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrolle

Daun (ots) - Am Freitag, den 06.03.2026 zwischen 15:15 - 16:15 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der L46 bei Daun-Gemünden durch. Erfreulicherweise wurden nur drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche vor Ort verwarnt werden konnten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun PHK Köb Telefon: 06592 - 9626 - 0

  07.03.2026 – 09:38

    POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Wittlich (ots) - Am 06.03.2026 gegen 12:55 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 48-jährigen E-Scooterfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser mit seinem Fahrzeug im Bereich des Marktplatzes unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei gültiger und erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Es wurde ein

