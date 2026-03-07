POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz
Wittlich (ots)
Am 06.03.2026 gegen 12:55 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 48-jährigen E-Scooterfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser mit seinem Fahrzeug im Bereich des Marktplatzes unterwegs war.
Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei gültiger und erforderlicher Versicherungsschutz bestand.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.
