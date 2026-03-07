PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Wittlich (ots)

Am 06.03.2026 gegen 12:55 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 48-jährigen E-Scooterfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser mit seinem Fahrzeug im Bereich des Marktplatzes unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei gültiger und erforderlicher Versicherungsschutz bestand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


