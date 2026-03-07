POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus
Wittlich (ots)
Im Zeitraum 05.03.2026, 21:45 Uhr bis 06.03.2026, 12:40 Uhr nutzen bisher unbekannte Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und brachen in ein Einfamilienhaus in der Boxtelstraße in Wittlich ein.
Nachdem sie ein Fenster im Kellerbereich eingeschlagen hatten, konnten sie sich Zugang zum Gebäude verschaffen.
Im Inneren des Anwesens wurden sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht.
Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.
Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Kriminalpolizei Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
