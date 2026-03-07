PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 05.03.2026, 21:45 Uhr bis 06.03.2026, 12:40 Uhr nutzen bisher unbekannte Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und brachen in ein Einfamilienhaus in der Boxtelstraße in Wittlich ein.

Nachdem sie ein Fenster im Kellerbereich eingeschlagen hatten, konnten sie sich Zugang zum Gebäude verschaffen.

Im Inneren des Anwesens wurden sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Kriminalpolizei Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

