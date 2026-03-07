PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Rüttelplatte

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 05.03.2026, 22:00 Uhr bis 06.03.2026, 06:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Firmengelände in der Römerstraße in Wittlich.

Hier entwendeten sie insgesamt drei Rüttelplatten, welche sich auf einem firmeneigenen Pritschenwagen befanden.

Der Abtransport musste mit einem größeren Fahrzeug oder einem Fahrzeug mit Anhänger erfolgt sein.

Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

