PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Üxheim (ots)

Am Donnerstag, den 05.03.2026 gegen 05:50 Uhr befuhr ein LKW die L10 von Kerpen kommend in Fahrtrichtung Üxheim-Ahütte. Da sich der unbekannte Fahrzeugführer augenscheinlich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt, kam es zwischen ihm und einem entgegenkommenden LKW zu einer Spiegelkollision. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
PHK Köb
Telefon: 06592 - 9626 - 0
https://s.rlp.de/PIDaun

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 19:16

    POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

    Hillesheim (ots) - Am Donnerstag, den 05.03.2026 zwischen 07:00-07:45 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun eine Verkehrskontrolle im Bereich des Kindergartens und der Grundschule in Hillesheim durch. Es wurden lediglich einzelne kleinere Verstöße geahndet, welche vor Ort verwarnt werden konnten. Erfreulicherweise wurden keine Verstöße gegen die Gurtpflicht oder bezüglich der mitgeführten Kindersitze festgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 06:52

    POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

    Wittlich (ots) - Am 05.03.2026 zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich erneut teils mobile, teils stationäre Kontrollen im innerstädtischen Bereich von Wittlich durch. So wurden mehrere Fahrzeugführer im Rahmen einer durchgeführten Fußstreife in der Innenstadt auf das Fahrverhalten in einer Fußgängerzone angesprochen und sanktioniert. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Kontrolle und dem Hinweis auf ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 06:51

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 26.02.2026 bis 27.02.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Brüsselstraße in Wittlich. Hier kam er aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten Verteilerschrank für Glasfaserleitungen. Dieser wurde nahezu vollends umgeworfen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren