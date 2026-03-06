Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Üxheim (ots)

Am Donnerstag, den 05.03.2026 gegen 05:50 Uhr befuhr ein LKW die L10 von Kerpen kommend in Fahrtrichtung Üxheim-Ahütte. Da sich der unbekannte Fahrzeugführer augenscheinlich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt, kam es zwischen ihm und einem entgegenkommenden LKW zu einer Spiegelkollision. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

