Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

Hillesheim (ots)

Am Donnerstag, den 05.03.2026 zwischen 07:00-07:45 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun eine Verkehrskontrolle im Bereich des Kindergartens und der Grundschule in Hillesheim durch. Es wurden lediglich einzelne kleinere Verstöße geahndet, welche vor Ort verwarnt werden konnten. Erfreulicherweise wurden keine Verstöße gegen die Gurtpflicht oder bezüglich der mitgeführten Kindersitze festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
PHK Köb
Telefon: 06592 - 9626 - 0
https://s.rlp.de/PIDaun

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 06.03.2026 – 06:52

    POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

    Wittlich (ots) - Am 05.03.2026 zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich erneut teils mobile, teils stationäre Kontrollen im innerstädtischen Bereich von Wittlich durch. So wurden mehrere Fahrzeugführer im Rahmen einer durchgeführten Fußstreife in der Innenstadt auf das Fahrverhalten in einer Fußgängerzone angesprochen und sanktioniert. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Kontrolle und dem Hinweis auf ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 06:51

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 26.02.2026 bis 27.02.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Brüsselstraße in Wittlich. Hier kam er aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten Verteilerschrank für Glasfaserleitungen. Dieser wurde nahezu vollends umgeworfen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 06:50

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

    Wittlich-Bombogen (ots) - Am 05.03.2026 gegen 07:50 Uhr befuhr eine 40-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Alberostraße in Wittlich-Bombogen. Hier lief plötzlich und unerwartet ein 8-jähriges Kind auf die Straße, so dass es zur seitlichen Kollision kam. Glücklicherweise wurde der Junge nur leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen ...

    mehr
