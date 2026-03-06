POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

Wittlich (ots) - Am 05.03.2026 zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich erneut teils mobile, teils stationäre Kontrollen im innerstädtischen Bereich von Wittlich durch. So wurden mehrere Fahrzeugführer im Rahmen einer durchgeführten Fußstreife in der Innenstadt auf das Fahrverhalten in einer Fußgängerzone angesprochen und sanktioniert. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Kontrolle und dem Hinweis auf ...

mehr