POL-PDWIL: Verkehrskontrolle
Hillesheim (ots)
Am Donnerstag, den 05.03.2026 zwischen 07:00-07:45 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun eine Verkehrskontrolle im Bereich des Kindergartens und der Grundschule in Hillesheim durch. Es wurden lediglich einzelne kleinere Verstöße geahndet, welche vor Ort verwarnt werden konnten. Erfreulicherweise wurden keine Verstöße gegen die Gurtpflicht oder bezüglich der mitgeführten Kindersitze festgestellt.
