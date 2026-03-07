Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Niederöfflingen (ots)

In einem nicht genauer bestimmbaren Zeitraum vor dem 04.03.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße 36 im Bereich Niederöfflingen.

Hier kam er aufgrund bisher unbekannter Gründe von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke und beschädigte diese.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

