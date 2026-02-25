FFW Schiffdorf: Gemeinschaft und Engagement bei der Winterwanderung 2026

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

Am Samstag, den 21.02.2026, versammelten sich um 10:00 Uhr die Jugendfeuerwehren der Gemeinde Schiffdorf am Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Schiffdorf zur diesjährigen Winterwanderung. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung von der Ortsfeuerwehr Schiffdorf organisiert und vorbereitet.

Zu Beginn begrüßten der stellvertretende Ortsbrandmeister Claas Molzen der Ortsfeuerwehr Schiffdorf, sowie die Gemeindejugendfeuerwehrwartin Merle Kirchhoff die zahlreichen Jugendlichen, Betreuerinnen und Betreuer und wünschten allen Gruppen viel Erfolg und vor allem Spaß bei den bevorstehenden Aufgaben.

Auf einer abwechslungsreichen Strecke durch die Ortschaft Schiffdorf mussten die sechs teilnehmenden Gruppen verschiedene Stationen absolvieren. Neben einem Fragebogen mit feuerwehrtechnischen und allgemeinen Wissensfragen standen auch praktische und spielerische Aufgaben auf dem Programm. So stellten die Jugendlichen unter anderem ihr Geschick und ihre Teamarbeit beim "Menschen-Memory", beim Schlauchkegeln und bei weiteren Teamspielen unter Beweis. Dabei war nicht nur feuerwehrtechnisches Wissen, sondern auch Zusammenarbeit und Kreativität gefragt.

Am Nachmittag kehrten alle Gruppen zum Feuerwehrhaus Schiffdorf zurück, wo bereits ein gemeinsames Essen vorbereitet war. In gemütlicher Atmosphäre konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stärken und die Erlebnisse des Tages Revue passieren lassen.

Im Anschluss folgte die Siegerehrung. Gemeindebrandmeister Thorsten Müller richtete einige Grußworte an die Jugendlichen und dankte der ausrichtenden Ortsfeuerwehr für die gelungene Organisation. Gemeindejugendwartin Merle Kirchhoff verlas anschließend die Platzierungen:

1. Wehden-Spaden 2. Schiffdorf 3. Wehdel Silbersee 4. Sellstedt 5. Bramel 6. Wehdel Bültersee

Alle Gruppen erhielten eine Urkunde sowie eine kleine Aufmerksamkeit als Anerkennung für ihre Teilnahme und ihren Einsatz.

Die Winterwanderung 2026 war erneut ein voller Erfolg und zeigte einmal mehr den starken Zusammenhalt sowie die engagierte Nachwuchsarbeit innerhalb der Jugendfeuerwehren der Gemeinde Schiffdorf.

Text: M. Schurr, Team Öffentlichkeitsarbeit

