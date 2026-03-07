Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Wittlich (ots)

Am 06.03.2026 zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei teils mobile, teils stationäre Kontrollen im innerstädtischen Bereich von Wittlich durch.

So wurden mehrere Fahrzeugführer im Rahmen einer durchgeführten Fußstreife in der Innenstadt auf das Fahrverhalten in einer Fußgängerzone angesprochen und sanktioniert.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Kontrolle und dem Hinweis auf richtiges Fahrverhalten von Radfahrern und E-Scooter-Fahrern.

Die sichtbare Präsenz und die Kontrolltätigkeit in der Innenstadt wurden sowohl durch die Kontrollierten, als auch durch Passanten positiv aufgenommen und an die Beamten zurückgespiegelt.

Insgesamt wurde etwa 26 Fahrzeuge und 30 Personen kontrolliert. Es wurden zudem mehrere Verwarnungen wegen des nicht Anlegens des Sicherheitsgurtes ausgesprochen.

Zwei Fahrzeugführer wurden sanktioniert, da sie ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzen.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen illegalen Tunings eines Fahrzeuges wurde eingeleitet, da die Betriebserlaubnis erloschen war.

