POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrolle
Daun (ots)
Am Freitag, den 06.03.2026 zwischen 15:15 - 16:15 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der L46 bei Daun-Gemünden durch.
Erfreulicherweise wurden nur drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche vor Ort verwarnt werden konnten.
