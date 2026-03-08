Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrolle

Daun (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026 zwischen 15:15 - 16:15 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der L46 bei Daun-Gemünden durch.

Erfreulicherweise wurden nur drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche vor Ort verwarnt werden konnten.

