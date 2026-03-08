POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW
Daun (ots)
Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit von Donnerstag, den 05.03.2026, 16:00 Uhr - Freitag, den 06.03.2026, 12:05 Uhr ein in der Gerolsteiner Straße in Daun abgestellter PKW rundherum zerkratzt.
Der Schaden wird auf mindestens ca. 5000 Euro geschätzt.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
