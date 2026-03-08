PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Daun (ots)

Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit von Donnerstag, den 05.03.2026, 16:00 Uhr - Freitag, den 06.03.2026, 12:05 Uhr ein in der Gerolsteiner Straße in Daun abgestellter PKW rundherum zerkratzt.

Der Schaden wird auf mindestens ca. 5000 Euro geschätzt.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
PHK Köb
Telefon: 06592 - 9626 - 0
https://s.rlp.de/PIDaun

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

